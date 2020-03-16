Киев, , 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.

По ее мнению Тимошенко, смертей от COVID-19 в стране существенно больше, чем показано официально.

«Я утверждаю, как человек, который понимает, что говорит: у нас гораздо больше заболеваний и гораздо больше умерших, но мы этого не знаем», — заявила Тимошенко.

По ее словам, сейчас не время разбираться, кто виноват в таком положении вещей — нужно немедленно статистику восстановить.

«Речь идет о том, что сегодня обычный человек не знает, куда обратиться, чтобы провести этот тест дома, не ходя в больницы и лаборатории. Я прошу власти: сделайте сейчас общую информационную линию сообщений, куда людям обращаться и где бесплатно получить достоверный анализ на наличие коронавируса», — обратилась Тимошенко к властям страны.

ИА REGNUM напоминает, что официально на Украине зафиксированы 5 случаев коронавируса, из которых 4 — в Черновицкой области и еще 1 — в Житомирской. 71-летняя женщина, заболевшая коронавирусом в Житомирской области, 13 марта скончалась. На сегодня, по официальным данным, это — единственная жертва болезни на всей территории страны.