Курган, , 17:44 — REGNUM В Курганской области с 17 марта школы, вузы, профтехучилища и учреждения дополнительного образования переводятся на дистанционное обучение в связи с профилактикой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Отмечается, что в Курганской области случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Зауралья стабильная. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями ниже эпидемического порога на 5,5%.