Великий Новгород, , 17:43 — REGNUM Аптечная сеть-координатор получила от производителя 50 тыс. медицинских масок, которые будут распределены по аптекам Новгородской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 16 марта, информирует правительство региона в соцсети Facebook.

Ранее о дефиците медицинских масок заявили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта.

«Совсем скоро маски отправятся в аптеки, которые подали на них запрос», — отметили в пресс-центре регионального правительства. В региональном министерстве промышленности и торговли сообщили, что по 50 тыс. масок распределяется в аптеки региона каждую неделю, поставки будут продолжаться и далее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области усилены меры профилактики в связи с распространением в РФ коронавирусной инфекции. В регионе подтверждённых случаев нет, поэтому предпринимаемые меры призваны работать на опережение: с 16 марта образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение, отменены все массовые мероприятия с численностью более 50 человек.

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