Симферополь, 16 марта 2020, 17:48 — REGNUM Одной из причин изменения режима обучения в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского могло стать подозрение на коронавирус у нескольких преподавателей вуза, которых после возвращения из Италии поместили в карантин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта сообщили сотрудники КФУ.
Работники КФУ возмущены халатным поведением коллег, которые подвергли опасности студентов и коллег.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского и Севастопольский государственный университет переводят студентов на дистанционное обучение.
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