Симферополь, , 17:48 — REGNUM Одной из причин изменения режима обучения в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского могло стать подозрение на коронавирус у нескольких преподавателей вуза, которых после возвращения из Италии поместили в карантин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта сообщили сотрудники КФУ.

«На прошлой неделе из Италии в Крым вернулись два преподавателя КФУ. Они три дня читали лекции в вузе, потом почувствовали себя плохо и обратились в больницу. Насколько нам известно их поместили в карантин, но пока результатов их анализов нет», — уточнили в вузе.

Работники КФУ возмущены халатным поведением коллег, которые подвергли опасности студентов и коллег.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского и Севастопольский государственный университет переводят студентов на дистанционное обучение.

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