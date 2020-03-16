Брюссель, , 17:42 — REGNUM Власти Евросоюза намерены ввести запрет на въезд в страны шенгенской зоны для граждан стран, в эту зону не входящих, сообщает 16 марта издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

По утверждению издания, о принятии такого решения может быть объявлено 16 марта.

При этом издание отмечает, что страны ЕС, не включённые в шенгенскую зону, получат предложение присоединиться к этому запрету. Речь идет о Болгарии, Ирландии, Кипре, Румынии и Хорватии.

Официальных подтверждений этой информации нет.

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