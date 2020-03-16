Сантьяго, , 17:40 — REGNUM Власти Чили приняли решение о закрытии границы для въезда иностранных граждан из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил на пресс-конференции президент страны Себастьян Пиньера.

Как уточняется, с 18 марта будут закрыты все наземные, морские и воздушные границы Чили. К обеспечению контроля за границами будут привлечены вооружённые силы страны.

По-прежнему въехать в страну после введения ограничений смогут только граждане Чили и иностранцы, имеющие вид на жительство.

Согласно последним данным, на территории Чили подтверждено уже 155 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19.