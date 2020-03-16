Тирана, , 17:46 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Албании Мира Ракацолли 16 марта сообщила о том, что число выявленных случаев заболевания коронавирусом в стране увеличилось до 51. За последние сутки в стране выявлено 9 случаев заболевания.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, среди заболевших четыре представителя медицинского персонала — врач и три медицинских сестры. Врачи пострадали из-за того, что вступили без защитного оборудования в контакт с пациентом, которого посещал его родственник, недавно прибывший из Италии и не сообщивший об этом врачам.

34 случая выявлено в Тиране, 5 в Дурресе, 2 Люшне, 2 в Эльбасане, 6 в Фиере и 2 в Рогожине. За пределы этих городов болезнь не распространилась, чему способствовало введенное ограничение передвижения.

К настоящему моменту в Албании от коронавируса умерла одна женщина.

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