Челябинск, , 17:37 — REGNUM Медицинские маски нужно распределять по регионам централизованно. С таким предложением к председателю правительства России Михаилу Мишустину обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава Южного Урала предлагает наладить работу по централизованному распределению масок. Поступать они должны по фиксированным ценам. Всё это поможет создать неснижаемый запас, а также минимизировать последствия распространения коронавируса, считает губернатор Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, в аптеках Челябинской области возник дефицит масок. Отмечается он и в других регионах России.

При этом, по данным областного минздрава, для учреждений здравоохранения создан необходимый запас масок.