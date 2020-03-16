Тула, , 17:35 — REGNUM Режим повышенной готовности решено ввести в Тульской области в связи с эпидобстановкой. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы облправительства по итогам заседания КЧС и оперативной группы по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тульской области 16 марта.

Как сообщается, решение о введении режима повышенной готовности принял губернатор Алексей Дюмин «исходя из оперативной обстановки в стране и приграничных регионах, а также рекомендаций федерального штаба». Соответствующий указ будет подписан 16 марта.

На данный момент случаев коронавирусной инфекции на территории Тульской области не зафиксировано, ситуация стабильная. В регионе готовы к оказанию помощи в случае осложнения ситуации. Алексей Дюмин поручил региональному минздраву незамедлительно организовать закупку необходимого оборудования для учреждений здравоохранения.

Добавим также, что с 17 марта в школах, колледжах и вузах Тульской области вводится режим дистанционного обучения.