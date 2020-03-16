Великий Новгород, , 17:33 — REGNUM В Великом Новгороде с сегодняшнего дня, 16 марта, заседания регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции будут проходить ежедневно. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявили в штабе, который теперь информирует о своей работе и развитии ситуации с коронавирусом в социальных сетях, в том числе в Telegram.

Об ограничительных мерах сообщил и губернатор Новгородской области Андрей Никитин на своей инстаграм-странице.

«С сегодняшнего дня в детских садах, школах и колледжах введено свободное посещение. На дистанционное обучение перешёл университет. Отменены все массовые мероприятия с участием более 50 человек. Все эти ограничительные меры введены в связи с пандемией коронавируса», — говорится в сообщении.

https://www.instagram.com/p/B9y1PNhKas3/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, указ об ограничительных мероприятиях в регионе в связи с коронавирусом подписан губернатором 14 марта. С 6 марта в Новгородской области введён режим повышенной готовности. Случаев заражения вирусом COVID-19 в регионе не зарегистрировано.

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