Кишинёв, , 17:33 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон заявил о введении в стране чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Об этом он сообщил 16 марта в ходе своего обращения к нации.

По его словам, окончательное решение по этому вопросу должен принять парламент, но сам он уже принял решение выйти с предложением ввести чрезвычайное положение в стране.

«С этим обращением выхожу к вам, уважаемые сограждане, так как в мире объявлена пандемия. ВОЗ выступает с прогнозом о миллионах зараженных коронавирусом. Необходимо принимать меры. Мы должны быть реалистами. Мы должны не дать кризису выйти из-под контроля. Мы закрыли авиасообщение, предприняли определенные меры, чтобы минимизировать скопление людей на улицах. Мы должны остановить распространение COVID-19», — заявил Додон.

Стоит отметить, что по молдавским законам глава государства должен обратиться к правительству с просьбой о проведении всех необходимых процедур для объявления чрезвычайной ситуации. Затем парламент окончательно утверждает это решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Всемирная Организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала ситуацию с коронавирусом пневмонии пандемией.

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