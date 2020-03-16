Пенза, , 19:02 — REGNUM В Пензе из-за повышенной заболеваемости ОРВИ, более 30%, на карантин закрыты 30 классов в 16 школах, по районам области 1 класс в 1 школе. За весь период эпидсезона 2019−2020 годов зарегистрировано 765 случаев гриппа, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего в течение 11 недели 2020 года зарегистрировали 2863 случая ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 14,6%. При этом в Пензе суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями выше уровня предыдущей недели на 4,5%.

Уточняется, что в структуре заболеваемости доля случаев гриппа снизилась и составляет 1,4% от общего числа случаев ОРВИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в течение 10-й недели текущего года зарегистрировано 3353 случая ОРВИ. За весь период эпидемиологического сезона подтверждено лабораторно 756 случаев гриппа.

Читайте также: В Пензенской области выросла заболеваемость гриппом