Рязань, , 17:30 — REGNUM С 17 по 30 марта в школах Рязани объявлены каникулы, а в детских садах вводится свободное посещение. Такие меры предприняты для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом 16 марта на своей странице в социальной сети написала мэр Елена Сорокина.

На две недели в Рязани закрываются не только учреждения образования, но и культуры, спорта, в том числе культурно-досуговые центры и библиотеки. Родителям предписано по возможности оставлять детей дома, горожанам стараться избегать мест массового скопления людей, проводить влажную уборку и проветривание помещений, чаще мыть руки или протирать их специальным дезинфицирующим средством. Градоначальник попросила всех рязанцев, вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран, оформить больничный лист и пройти надлежащий карантин, а руководителям организаций всех форм собственности не направлять сотрудников в командировки, дистанционно проводить собрания и совещания.

«Это вынужденные меры. Но лучше нам действовать на опережение, перестраховаться, потому что цена ошибок слишком высока. Прошу всех земляков с пониманием отнестись к ситуации», — написала мэр.

Подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Рязани нет.