Тирана, , 18:53 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама заявил о том, что в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом в стране с 18:00 16 марта вводится запрет на передвижение пешком на всей территории страны.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, нарушители будут принуждены у уплате штрафа.

По словам Рамы, в периоды войны с коронавирусом прогулки по паркам — непозволительная роскошь.

«Ругайте меня и смейтесь надо мной сколько угодно, без проблем, но не обсуждайте и, что хуже, не нарушайте правила», — говорится в обращении албанского премьер-министра к согражданам.

В Албании выявлен 51 случай заболевания коронавирусом, однако есть мнение, что число заболевших в разы больше. Одна из заболевших скончалась.

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