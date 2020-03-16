Рига, , 17:21 — REGNUM Против Кристины Мисане, которая 3 марта была отконвоирована из Дании в Латвию, начато досудебное расследование. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, Мисане обвиняется в подделке и использовании поддельных документов, незаконном использовании чужих средств и финансовых инструментов, а также в невыполнении решения суда об общении детей с отцом.

В данный момент Кристина Мисане находится в заключении. Она была передана Латвии решением суда Дании по запросу прокуратуры. Если бы этого не произошло, Мисане должна была быть выдана ЮАР по обвинению в похищении детей. Там подозреваемой грозило 15-летнее тюремное заключение.

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