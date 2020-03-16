Омск, , 17:20 — REGNUM Университеты Омской области предпринимают меры в связи с угрозой коронавируса.

В частности, как сообщили ИА REGNUM в Омском государственном педагогическом университете (ОмГПУ), вуз переходит на онлайн-обучение. Занятия продолжатся по утвержденному расписанию, но без необходимости присутствия студентов и преподавателей в университетских аудиториях.

«Уверен, что качество обучения в вузе не пострадает. Самое важное в этой ситуации — здоровье людей», — прокомментировал ректор ОмГПУ Иван Кротт.

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского (ОмГУ) также проинформировал об организации учебного процесса в связи с угрозой коронавируса. С 17 по 30 марта контактная работа обучающихся и педагогов, в том числе проведение государственной итоговой аттестации, будет осуществляться в электронной информационно-образовательной среде ОмГУ.

В Омском государственном техническом университете (ОмГТУ) с 17 по 31 марта все занятия очной и очно-заочной формы будут осуществляться в дистанционном режиме.

Меры по борьбе с коронавирусом принимает и Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС). С 17 марта и до особого распоряжения в университетском комплексе вводится режим контактной работы обучающихся и педагогических работников. Речь идёт о взаимодействии в электронной информационно-образовательной среде.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства Омской области, в регионе по состоянию на 16 марта не зарегистрировано случаев коронавируса. Омская область вводит режим повышенной готовности.

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