Кишинёв, , 17:19 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон предложил объявить в стране чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Как передает ИА REGNUM, он призвал депутатов собраться на внеочередное заседание парламента, чтобы принять это решение.

В свою очередь премьер-министр Ион Кику заявил, что стране необходимы «радикальные, суровые меры» по противодействию эпидемии. Ранее чрезвычайное положение объявили в соседней Румынии, где число зараженных Covid-19 достигло 139 человек.

В Молдавии пока подтверждены 23 случая коронавируса, большая часть заболевших — — люди, вернувшиеся из Италии.

В стране объявлен высший красный код эпидемиологической опасности. Прервано транспортное сообщение со всеми странами, закрыты школы и детсады и отменены все массовые мероприятия.