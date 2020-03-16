Москва, , 17:19 — REGNUM Посетившие одну их стран, наиболее подвергшихся эпидемии вируса COVID-19, и теперь приехавшие в Москву должны изолировать себя на две недели, говорится в указе московского мэра Сергея Собянина от 16 марта.

К этим странам относятся Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Франция, Германия, Сербия, Албания, Великобритания, Северная Ирландия, Черногория, Северная Македония, США, Белоруссия.

Люди, побывавшие в этих странах, должны обеспечить самоизоляцию на дому. Побывавшие за рубежом должны уведомить власти Москвы после своего возвращения в российскую о том, куда они ездили.