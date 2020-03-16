Рабат, , 17:18 — REGNUM На территории Марокко, приостановившего авиасообщение с другими странами из-за коронавируса, находятся более двухсот российских туристов. Об этом сообщило 16 марта посольство России в королевстве.

«В настоящее время, по имеющимся данным, в Марокко остаются более 200 российских туристов», — приводит слова представителя посольства ТАСС.

Отмечается, что посольством в Рабате и генеральным консульством в Касабланке принимаются меры для уточнения количества граждан России и их местонахождения, установливаются контакты с ними «на предмет возможных дальнейших шагов».

Как передавало ИА REGNUM, накануне власти Марокко приостановили приём и отправку всех пассажирских международных авиарейсов в рамках профилактических мер по противодействию распространения коронавируса COVID-2019.

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