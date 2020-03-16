Краснодар, , 17:18 — REGNUM Более 50 вызовов от жителей Краснодарского края, приехавших из стран, неблагополучных по коронавирусу, поступило в скорую помощь с конца января 2020 года, ни в одном случае подозрение не подтвердилось, сообщили 16 марта в пресс-службе администрации края.

Как напомнили в пресс-службе, в случае обращения в скорую пациента с признаками ОРВИ, вернувшегося из стран-очагов коронавируса, применяется отработанный алгоритм. К пациенту отправляется машина скорой помощи с сотрудниками в спецодежде. Пациентов доставляют и изолируют в медицинских учреждениях, проводят обследование и необходимый забор анализов. До получения результатов анализов, пациент находится в изолированном боксе.

«С 26 января в службы скорой помощи по краю поступило более 50 подобных вызовов. На сегодняшний день ни по одному случаю диагноз коронавирусная инфекция не подтвердился», — сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи Краснодара, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Краснодарского края Николай Босак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее у жителя Кубани, вернувшегося из Италии, анализами было подтверждено заболевание коронавирусом. Мужчина находится на лечении. В крае объявлен режим повышенной готовности.