Махачкала, , 17:18 — REGNUM Медицинские организации Дагестана готовы к приему пациентов с признаками новой коронавирусной инфекции. В республике создан необходимый запас противовирусных препаратов и расходных материалов, сообщили ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Отмечается, что практически во всех больницах Дагестана проходят учения по профилактике распространения коронавируса, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами.

«При осложнении эпидемиологической ситуации в медучреждениях готовы перепрофилировать под инфекционные стационары дополнительные койки. На сегодняшний день случаев коронавируса в регионе не зарегистрировано», — отметили в ведомстве.

Кроме того, на базе Дагестанского центра медицины катастроф запущена круглосуточная горячая линия по вопросам коронавируса, в частности для людей, вернувшихся из-за границы.

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