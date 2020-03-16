Белград, , 17:50 — REGNUM Правительство Сербии пригрозило ввести в стране комендантский час и ограничить полностью свободу перемещения граждан, если они не прислушаются к рекомендациям медиков. Об этом 16 марта заявила журналистам премьер-министр страны Ана Брнабич.

Возмущение Брнабич вызвал тот факт, что, несмотря на введение в стране режима чрезвычайного положения, в столице Сербии, Белграде, наблюдались автомобильные заторы, люди ехали по своим делам, невзирая на все рекомендации и запреты.

Премьер-министр Сербии пояснила, что правительству придётся ввести запрет выходить на улицу для людей старше 65 лет и напомнила. Похожим образом, напомнила глава Кабмина страны, себя вели граждане в Италии, что в итоге привело к более, чем двум тысячам смертных случаев от коронавируса.

Брнабич попросила граждан ответственней отнестись к ситуации с коронавирусом, иначе правительству придётся ввести комендантский час и перейти на военное положение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении в Сербии режима ЧП в связи с пандемией коронавируса. Людям старше 65 лет не рекомендовано выходить на улицу.

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