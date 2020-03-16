Стокгольм, , 18:54 — REGNUM По оценкам главного эпидемиолога Агентства общественного здравоохранения Швеции Андерса Тегнеля, распространение COVID-19 в стране по-прежнему находится на ранней стадии, и еще представляется возможным его задержать. Для этого необходимо, чтобы все строго соблюдали рекомендации государственных органов по мерам профилактики и гигиены. Об этом 16 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

«Мы пока еще не ступили на эту крутую, так сказать, кривую, — заявил Тегнель, указывая на экспонентный график распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в других странах. — Я думаю у нас по-прежнему достаточно высокие шансы не допустить широкого распространения COVID-19 в Швеции, если все будут следовать рекомендациям оставаться дома при заболевании».

Главный эпидемиолог в очередной раз заявил о бесполезности жестких мер, которые уже были приняты многими европейскими странами, например закрытия границ, ресторанов, магазинов и введения ограничений на собрания.

«Мы должны помнить, что все меры предосторожности принимаются не на день и не на два, а с большой долей вероятности на несколько месяцев, поэтому такие меры должны быть стабильными и устойчивыми. Мы не можем просто взять и закрыть всё на несколько месяцев», — заявил Тегнель.

«Но ведь в других странах так и сделали», — возразил ему журналист Sveriges Radio.

«Да, но это не поможет. Нельзя на несколько месяцев просто полностью закрыть страну», — парировал эпидемиолог.