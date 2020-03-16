Амстердам, , 17:09 — REGNUM В голландской провинции Северный Брабант, где число заражений вирусом COVID-19 наиболее высокое по всей стране, врачи наблюдают вторую волну заражений.

После небольшого спада в конце минувшей недели количество новых заражений вернулось к прежним показателям и составляет около 25 случаев в день.

Врачи ожидают, что вторая волна заражений, в отличии от первой, распространится по всей провинции и вызовет большее число заражений. Всего по всей стране зарегистрировано 1.135 случаев заражения вирусом, из них 431 в Северном Брабанте.