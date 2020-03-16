Москва, , 17:16 — REGNUM Любые массовые мероприятия численностью более 50 человек независимо от того на улице они проводятся или в помещении подпадают под запрет. Соответствующая мера прописана в указе мэра Москвы от 16 марта, который вносит поправки в ранее принятые главой столицы ограничения в связи с распространением коронавируса.

Запрет на проведение публичных мероприятий численностью с выше 50 участников является временным и продлится до 10 апреля. Ранее аналогичные ограничения действовали для акций численностью свыше пяти тысяч участников.

Помимо этого, с 17 марта до особого распоряжения будет приостановлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие», а для учреждений дополнительного образования и спортивных школ водится режим свободного посещения. С 21 марта до 12 апреля закрыты все школы и учреждения дополнительного образования. По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.

Требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение двух недель теперь действует для лиц, которые прибыли из Великобритании, США, стран Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц.

Кроме того, в документе предусмотрен временный запрет на продажи билетов водителями общественного транспорта. Оперативному штабу по экономическим вопросам в Москве поручено подготовить предложения о поддержке предприятий и организаций, деятельность которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности.

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