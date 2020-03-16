Стокгольм, , 17:10 — REGNUM После того, как шведская авиакомпания SAS в качестве кризисных мер временно оставила своих сотрудников без работы, профсоюз пилотов Швеции требует, чтобы правительство вмешалось в ситуацию и оказало компании экономическую поддержку. Об этом 16 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

Сегодня SAS начала закрывать свои подразделения, в результате чего около 90% всех сотрудников компании, примерно 10 000 человек, вынуждены уйти во временное увольнение. Такие меры были приняты вследствие распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и того влияния, которое она оказала на туриндустрию в Швеции.

Из тех сотрудников, кто был временно сокращен, около 3500 работает в Швеции. Однако в то время как в Дании и Норвегии предприятия могут отправлять своих сотрудников в неоплачивамый отпуск и государство частично компенсирует им заработную плату, законодательством Швеции такая помощь не предусмотрена.

Профсоюз пилотов компании SAS считает, что правительство Швеции должно последовать примеру соседних стран и оперативно оказать авиакомпании экономическую помощь. По мнению главы профсоюза Вильгельма Терсмедена, без экономической поддержки будет очень трудно сохранить важную инфраструктуру для транспортных сетей.

«SAS не сможет справиться с этой ситуацией самостоятельно, и в Швеции больше не останется других авиакомпаний, — это будет неимоверно тяжелый удар по шведской экономике», — заявил Терсмеден.

Как сообщил министр промышленности и торговли Швеции Ибрагим Байлан, правительство ведет переговоры с SAS и Данией, которой принадлежит доля в компании. Однако пока у него нет ответа на вопрос, какие меры будут предложены и когда они могут быть реализованы.