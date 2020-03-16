Остров, Псковская область, , 17:04 — REGNUM В Псковской области на случай карантина по коронавирусу подготовили детский санаторий «Гороховое озеро», расположенный в Островском районе. Как сообщает ГТРК «Псков», сюда планируют привозить только тех, кто не может обеспечить себе домашний карантин — например, приезжих из других регионов.

Санаторий перепрофилирован и готов принять 32 человека — граждан без признаков респираторных заболеваний из тех стран, которые считаются неблагополучными по коронавирусу. Предполагается, что привозить их будут сюда прямо с границы.

Пока таких в регионе нет. Но в случае их появления, санаторий готов к их приёму на карантинные две недели, в течение которых все контакты с другими людьми, кроме медиков, и посещения будут запрещены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Псковской области нет подтверждённых случае коронавируса. Под наблюдением медиков остаются 28 человек, вернувшиеся из стран, где сложилась неблагоприятная ситуация с распространением COVID-19, это Китай, Корея, Иран, Италия, Испания, Франция и Германия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области сделали уже 200 тестов на коронавирус — заболевших нет