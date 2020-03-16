Москва, , 17:03 — REGNUM В Москве все общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования закроются с 21 марта до 12 апреля. Об этом сказано в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного сегодня, 16 марта.

Напомним, что российские власти предпринимают все возможные меры для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Практика других стран показала, что наиболее действенными методами сдерживания эпидемии является массовый карантин и самоизоляция граждан.