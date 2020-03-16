Стокгольм, , 17:06 — REGNUM Среди всех стран ЕС у Швеции самые низкие показатели в области предоставления населению услуг интенсивной медицинской терапии. Врачи предупреждают, что недостаточность мест в отделениях интенсивной терапии может на фоне вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 привести к ситуации хаоса в здравоохранении. Об этом 16 марта сообщило шведское издание Fria Tider.

«Если вирус COVID-19 распространится в Швеции в тех же масштабах, что и в некоторых других странах, наша интенсивная терапия может оказаться в очень тяжелой ситуации. Поэтому сотрудники, работающие в области интенсивной терапии, несмотря на нехватку ресурсов, очень серьезно готовятся к ситуации, когда к ним в отделения может поступить большое количество пациентов», — заявила председатель Ассоциации анестезиологии и интенсивной терапии Швеции Аннет Нюберг.

По оценкам многих врачей, с которыми пообщалось шведское издание Ekot, из-за нехватки мест в отделениях интенсивной терапии ставится под угрозу жизнь и безопасность пациентов даже, если бы в стране и не было коронавирусной эпидемии.

«Наше и многие другие отделения в регионе находятся в критическом положении. Из-за вопиющей нехватки мест в палатах интенсивной терапии пациентам может быть оказан недостаточный, и даже неполноценный медицинский уход. Мы видим, что безопасность пациентов не только находится под угрозой, но и вообще ей не уделяется никакого внимания», — заявил заведующий отделением интенсивной терапии одной из больниц Стокгольма Магнус Фукс.

Стаффан Сюльван, бывший главный врач-инфекционист провинции Уппсала, в феврале выступил с прогнозом, что если лишь 20% населения заболеют коронавирусом, то 300 000 граждан окажутся в больницах и еще 100 000 гражданам понадобится уход в палатах интенсивной терапии. На данный момент во всей Швеции в отделениях интенсивной терапии есть лишь 510 мест.