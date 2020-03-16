Москва, , 17:01 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Toyota на российском рынке ООО «Тойота Мотор» объявил об отзыве 224 автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности. Об этом сообщает 16 марта пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Toyota Prius, изготовленные в период с 1 августа 2016 года по 27 июня 2017 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является система оповещения о непристёгнутом ремне безопасности водителя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за особенностей производства электрических контактов системы, расположенных в замке ремня безопасности, есть вероятность износа контактов и их замыкания продуктами износа при длительной эксплуатации автомобиля. В результате сигнальная лампа, информирующая о непристёгнутом ремне, не будет выключаться даже в том случае, если ремень пристегнут.

На отзываемых транспортных средствах будут заменены замки для ремня безопасности водителя. Ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев.