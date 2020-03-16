Симферополь, , 17:02 — REGNUM Медицинские организации Крыма готовы к оказанию помощи в случае возникновения необходимости приёма больных с подозрением на короновирус. Об этом ИА REGNUM 16 марта сообщили в министерстве здравоохранения РК.

«Обеспечен качественный отбор биологического материала и его своевременная доставка в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК и городе федерального значения Севастополе», для проведения лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию у лиц, которые прибыли из стран и регионов, где сложилась неблагополучная ситуация по коронавирусу, и имеют соответствующий эпидемиологический анамнез, а также у лиц с тяжелой внебольничной пневмнонией», — уточнили в министерстве.

По информации чиновников, на данный момент в медицинских организациях республики сформирован запас необходимых медикаментов, медицинских масок, пульсоксиметров, противочумных костюмов максимальной защиты, противовирусных костюмов первого класса защиты.

«Также подготовлены аппараты искусственной вентиляции легких, применение которых может потребоваться в тяжелых случаях при госпитализации пациентов. Медицинские организации Республики Крым готовы к оказанию помощи в случае возникновения необходимости приёма больных с подозрением на заболевание», — добавили министерстве.

По последним данным управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию на полуострове находится 50 человек, прибывших их КНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 16 марта Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского и с 17 марта Севастопольский государственный университет переводят студентов на дистанционное обучение.

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