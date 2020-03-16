Симферополь, 16 марта 2020, 17:02 — REGNUM Медицинские организации Крыма готовы к оказанию помощи в случае возникновения необходимости приёма больных с подозрением на короновирус. Об этом ИА REGNUM 16 марта сообщили в министерстве здравоохранения РК.
По информации чиновников, на данный момент в медицинских организациях республики сформирован запас необходимых медикаментов, медицинских масок, пульсоксиметров, противочумных костюмов максимальной защиты, противовирусных костюмов первого класса защиты.
По последним данным управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию на полуострове находится 50 человек, прибывших их КНР.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 16 марта Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского и с 17 марта Севастопольский государственный университет переводят студентов на дистанционное обучение.
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