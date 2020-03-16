Пенза, , 17:07 — REGNUM Центром гигиены и эпидемиологии Пензенской области с 20 февраля осуществляются диагностические исследования коронавирусной инфекции, обследовано 307 человек. По данным Роспотребнадзора, для заболевших пациентов выделены отдельные боксы в Центре специализированных видов медицинской помощи. При необходимости будут использованы 250 коек городской больницы №4 и 238 коек госпиталя ветеранов войн.

На сегодняшний день в регионе под медицинским наблюдением в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 162 человека.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в связи с ситуацией с коронавирусом с 16 марта вводится режим повышенной готовности для органов управления и сил региональной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее один из жителей города был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию.

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