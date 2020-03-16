Вологда, , 16:55 — REGNUM В Вологодской области проведен мониторинг наличия продуктов питания для обеспечения продовольственной безопасности в торговых сетях и на складах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, проверка показала полную обеспеченность продуктами питания и отсутствие причин для ажиотажного спроса.

«Роста цен и дефицита не зафиксировано, мы обеспечим всеми необходимыми продуктами питания в полном объеме всех жителей области. Руководителей предприятий торговли прошу принять все необходимые меры для организации бесперебойного обеспечения продуктами питания вологжан, а также проявить свою социальную ответственность и не допускать необоснованного повышения цен», — подчеркнул губернатор Олег Кувшинников.

Департаменту экономического развитияглава региона поручил проводить ежедневный мониторинг ситуации на продовольственном рынке области. Все случаи необоснованного роста цен будут рассмотрены на межведомственной комиссии с привлечением представителей областной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 марта на Вологодчине начнет действовать режим повышенной готовности — под запретом будет проведение любых массовых мероприятий.