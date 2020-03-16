Воронеж, , 16:51 — REGNUM Досрочные каникулы начнутся у учеников всех школ Воронежской области с 17 марта. Решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу 16 марта, сообщили в пресс-службе правительства регионе.

«Школы Воронежа и области досрочно уходят на каникулы. Период каникул — с 17 по 24 марта. Все массовые мероприятия с участием школьников временно отменены», — сообщили в пресс-службе облправительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 16 марта стало известно о переносе каникул на более ранние сроки, с 17 по 24 марта, для учеников школ Воронежа. Также рассматривается вопрос о введении свободного посещения детских садов областного центра. ВГУ, ВГЛТА и ВГПУ уже приняли решение о переводе студентов на дистанционное обучение.