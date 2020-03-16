Рязань, , 16:53 — REGNUM Патриотический проект «Парта героя» начали осуществлять в Подвязьевской средней школе Рязанского района и её филиалах в Рязанской области. В классах установили ученические столы, посвящённые землякам — ветеранам Великой Отечественной войны, сообщили 16 марта в пресс-службе регионального министерства по делам территорий и информационной политике.

На школьной парте размещена фотография героя, краткое описании его биографии и заслуги. На информационной табличке также напечатан QR-код для мобильных устройств, отсканировав который, можно попасть на официальный портал, где рассказывается об участнике войны. За партой будут сидеть школьники, которые отличились в учёбе и общественной работе. В каждом классе их будут выбрать на одну неделю до 9 мая. Кроме того, для учеников в рамках проекта будут проходить образовательные экскурсии, на которых расскажут о каждом герое-земляке отдельно.

В школах Рязанской области уже открыто около 70 таких парт.