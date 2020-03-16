Усмань, Липецкая область, , 16:50 — REGNUM В городе Усмани Липецкой области новую школу на 800 мест планируют сдать в эксплуатацию в мае 2020 года. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, заместитель главы региона Илья Тузов проинспектировал ход строительства школы.

Основной учебный блок школы будет рассчитан на 560 учащихся, блок начального образования — на 240. Кабинеты и мастерские будут сгруппированы в секции, каждая группа будет обеспечена лаборантской комнатой. Там будет два спортивных зала, игровая комната, помещение для группы продлённого дня, хореографическая студия, тир, тренажёрный зал и студия живописи. Бассейн будет располагаться в отдельном двухэтажном здании. Вместимость — 64 человека в одну смену. Начальную школу с ним будет соединять внутренний переход. Стоимость строительно-монтажных работ по контракту составляет 707 млн рублей. Школа примет учеников уже 1 сентября 2020 года.

Разработанный специально для усманской школы дизайн-проект предполагает инновационные решения помещений. Например, в коридорах предусмотрена грифельная поверхность стен, что создаст «эффект школьной доски». Это позволит сделать процесс обучения более увлекательным и интересным. В зонах рекреации будут выделены места как для активного отдыха, так и для уединения. В блоке младшей школы при отделке применят яркие цвета — это должно стимулировать умственную деятельность детей. Для развития активности в коридорах оборудуют скалодромы.

Здания будут оснащены современной пожарно-охранной сигнализацией, системой охранного телевидения и сигнализацией всех входных групп. Пришкольную территорию благоустроят. Она будет доступна не только учащимся, но и жителям прилегающего района. Со школой соседствует зона проживания детей-сирот и многодетных семей.

«Подобные проекты очень важны. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее началось строительство школ и в других населённых пунктах региона. Дети должны получать образование в комфортных условиях», — заявил глава региона Игорь Артамонов.