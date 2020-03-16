Вологда, , 16:46 — REGNUM В Вологодской области запрет на проведение массовых мероприятий начнет действовать с 17 марта. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, постановление о введении режима повышенной готовности сроком на один месяц губернатор Олег Кувшинников подписал сегодня, 16 марта.

«В связи с тревожной ситуацией в мире по пандемическому распространению новой коронавирусной инфекции и сохраняющейся угрозой ее завоза в регион в Вологодской области вводится режим повышенной готовности с 0 часов 17 марта до 23 часов 17 апреля», — отметил губернатор Олег Кувшинников.

Режим предполагает запрет на проведение детских, межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и подобных мероприятий между образовательными организациями. Под запретом также спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 500 человек. Также запрещается проведение всех мероприятий с международным и межрегиональным участием.

Как сообщало ИА REGNUM, запреты на проведение массовых мероприятиях уже введены во многих российских регионах. В их числе и Мурманская область, где массовые мероприятия были отменены с 14 марта. Несмотря на запрет частные лица провели международный шахматный турнир, участник которого был госпитализирован с положительным анализом на COVID-19.