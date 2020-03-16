Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM За сутки в Санкт-Петербурге зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщает 16 марта Роспотребнадзор.

Боткинская больница Санкт-Петербурга Елена Молчанова © ИА REGNUM

Таким образом в день, когда из больницы им. Боткина были выписаны два пациента — один переболевший коронавирусом студент-итальянец и его знакомая, и власти сообщили всего о пяти пациентах, остающихся в стационаре, больных коронавирусом к вечеру понедельника в Петербурге стало восемь человек.

Сейчас в Петербурге определен круг лиц, с которыми заболевшие контактировали на территории Российской Федерации. Вскоре они также будут помещены под медицинское наблюдение.

Всего за последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, 20 случаев — в Москве, три случая в Санкт-Петербурге, один случай в Московской области, три случая в Самарской области, по одному в Кировской области, в Пермском крае, в Республике Коми.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Испания, Швейцария). Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — отмечено в сообщении Роспотребнадзора.

Отметим, что с понедельника все прибывшие из-за рубежа должны будут самоизолироваться на 14 дней, сообщить по номеру телефона 112 о своей поездке и вызвать на дом врача.