Москва, , 16:46 — REGNUM Среди 30 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в России, 20 диагностировано в Москве. Об этом 16 марта сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова, председатель оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего на территории России на сегодняшний день выявлено 93 случая заболевания коронавирусом. Из них 86 пациентов заразились за границей, семь человек внутри страны.

Среди пациентов нет тяжёлых больных, 79 человек находятся на стационарном лечении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении Голиковой, что всем гражданам, которые находятся на больничном под карантином из-за коронавирусной инфекции, будут получать выплаты авансом.

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