Санкт-Петербург, , 18:31 — REGNUM Работники Обуховского завода в связи с ситуацией по коронавирусу не должны выезжать заграницу, сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на источник на предприятии.

Выезд заграницу запрещен всем сотрудникам завода, который входит в северо-западный филиал концерна ВКО «Алмаз Антей». Нарушение распоряжения приведет к отключению пропуска на заводских проходных. Таким образом предприятие включается в предупреждение распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что сотрудники отделений ФНС в Санкт-Петербурге с 16 марта 2020 года обязаны каждый рабочий день начинать с термометрии.