Калуга, , 16:48 — REGNUM В Калужской области с 16 марта в целях профилактики короновирусной инфекции введено ограничение посещения больниц родственниками пациентов. Сотрудникам учреждений здравоохранения предписано находиться на рабочих местах в защитных масках. В больницах есть неснижаемый запас противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты. Об этом сегодня заявила на заседании правительства региона заместитель министра здравоохранения области Наталья Огородникова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время предприятие «Калугафармация» принимает меры по ликвидации дефицита масок в аптечной сети. На сегодняшний день их остаток в аптеках превышает 3,5 тыс. штук. Ожидаются прямые поставки медицинских масок от Ивановского завода. По запасам противовирусных и дезинфицирующих средств ограничений нет. Все они имеются в достаточном количестве. Врио калужского губернатора Владислав Шапша призвал жителей области вести себя сдержано и не создавать ажиотажный спрос на медицинские маски.

Всем жителям области, прибывшим из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, выдается больничный лист на 14 дней по месту их жительства и без посещения медицинских организаций. Для этого достаточно позвонить по телефону горячей линии регионального минздрава.

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