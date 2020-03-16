Омск, , 16:20 — REGNUM В Омской области не зарегистрировано ни одного факта заболевания коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в областном правительстве.

Для снижения рисков завоза вируса и угрозы его распространения регион готовится ввести режим повышенной готовности. Ожидается, что соответствующий указ омский губернатор Александр Бурков подпишет уже 16 марта.

«Мы должны защитить нашу область от проникновения опасности», — подчеркнул Бурков.

Разработан план мероприятий. На авиа и железнодорожных перевозках действует усиленный санитарно-эпидемиологический контроль. Введён особый режим санитарной обработки в местах массового пребывания людей. Вводятся ограничения на количество участников массовых мероприятий (не более 1 тысячи человек) и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сибирском федеральном округе два случая коронавируса выявлены в Кемеровской области. Также тесты на коронавирус показали положительный результат у мужчины, приехавшего в Красноярск из Австрии.

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