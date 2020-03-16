Салехард, , 16:17 — REGNUM На Ямале все школы с 18 марта уходят на каникулы. Отменяются все запланированные поездки ямальских учащихся, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 16 марта.

На Ямале вводится режим повышенной готовности в связи с коронавирусом COVID-19. Строгие дезинфекционные меры вводятся в общественном транспорте: автобусах, такси, аэропортах, на железнодорожных вокзалах.

Жителям региона настоятельно рекомендовано воздержаться от путешествий. Глава региона попросил земляков отказаться от поездок за границу. Отметим, что в ЯНАО нет заболевших коронавирусной инфекцией.

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