Вашингтон, , 16:16 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США превысило 3,7 тыс, при этом число смертельных исходов достигло 69, сообщает 16 марта Университет Джонса Хопкинса, официально ведущий статистику заболевания на основе федеральных и региональных данных.

В частности, на 16:00 мск (9:00 в США) заболевание выявлено у 3 774 человек.

При этом отмечается, что заболевших может быть значительно больше, так как обследованию подвергаются далеко не все жители страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта официально объявила ситуацию с коронавирусом COVID-19 пандемией. В мире заразились около 153 тыс. человек из которых 5,7 тыс. умерло.

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