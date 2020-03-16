Краснодар, , 16:16 — REGNUM Около восьми миллиардов рублей инвестиций планируется в сфере обращения с ТКО в Краснодарском крае, сообщили 16 марта в пресс-службе администрации края. В частности, в регионе планируется строительство заводов по переработке отходов и семи межмуниципальных полигонов с сортировочными линиями. Строительство мусороперерабатывающих комплексов планируется в том числе за счет частных инвестиций.

Как уточнили в министерстве ТЭК и ЖКХ края, сегодня на территории края ежегодно производится 2,5 млн тонн мусора, из этого объёма на переработку отправляется менее 10%, а остальные отходы отвозятся на свалки. Реформа обраения с отходами. В которую Кубань вступила с 1 января 2020 года, предполагается формирование новой коммунальной инфраструктуры с упором на переработку мусора.

В крае анонсировали реконструкцию полигонов в Белореченске, Краснодаре, Новороссийске, Тимашевске — семь межмуниципальных полигонов будут оборудованы сортировочными линиями и производств по переработке отходов резинотехнических изделий, пластмасс, стекла и макулатуры.

Как напоминает ИА REGNUM, работа первой очереди Белореченского полигона ранее вызвала массовые жалобы местных жителей, которые сообщали о непрекращающихся вони и задымлении. В феврале суд даже вынес решение о закрытии полигона на 20 суток, однако затем решение было отменено.