Киев, , 16:15 — REGNUM Власти Украины официально уведомили власти Белоруссии о том, что они временно закрывают границы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает «Страна.ua».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Украины решили закрыть границы для всех иностранцев с 17 марта на две недели.

По имеющимся данным, на Украине — три случая заражения коронавирусной инфекцией, одна женщина скончалась.

Стоит отметить, что власти Белоруссии не считают закрытие границ действенной мерой по сдерживанию коронавирусной инфекции.