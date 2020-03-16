Екатеринбург, , 16:19 — REGNUM В Свердловской области закроют некоторые учебные учреждения, чтобы не допустить распространения нового коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы вводим ограничительные мероприятия, связанные с детскими садами, школами, средними специальными и высшими учебными заведениями», — сказал чиновник.

В Екатеринбурге будут временно закрыты все детские сады и школы города, школьники перейдут на дистанционный режим учёбы. Что же касается школ в других городах, то там переход на дистанционное обучение будет зависить «от желания родителей», сказал Креков.

Также власти проанкетируют всех школьников региона, чтобы выяснить, были ли они или их родственники за рубежом в последние две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области запретили проводить мероприятия численностью от 1 тысячи человек. В регионе пока не обнаружено ни одно заболевшего новым коронавирусом.

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