Москва, , 16:09 — REGNUM Наличные деньги могут быть каналом передачи вируса COVID-19, сообщили 16 марта в Банке России.

«ВОЗ не даёт жёстких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов», — говорится в сообщении.

В Банке России отметили, что при использовании купюр следует не дотрагиваться до лица, а по окончании расчётов мыть руки. Также следует поступать при наборе пин-кода в банкоматах.

Напомним, на данный момент в России зафиксировано 64 случая заражения коронавирусом нового типа. Всего в мире больше 170 тысяч инфицированных: ВОЗ объявило о пандемии.