Великий Новгород, , 16:07 — REGNUM В Новгородской области только одна школа перенесла весенние каникулы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 16 марта, на брифинге в Великом Новгороде заявила министр образования региона Евгения Серебрякова.

Региональный министр отметила, что, по её мнению, перенос каникул мало повлияет на ситуацию, всем школам региона рекомендовано переходить на дистанционный формат обучения.

«Нам потребуется долгосрочный период времени детей обучать в дистанционном формате», — предположила Евгения Серебрякова.

В настоящее время организационные вопросы этого процесса прорабатываются, школам региона даются необходимые рекомендации, родителей просят обеспечить своих детей всем необходимым (в том числе доступом в интернет) для обучения в онлайн-режиме. В ближайшие дни для координации процесса и решения проблем в оперативном порядке в новгородском министерстве образования начнёт работу горячая линия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соседней Псковской области школы перенесли весенние каникулы из-за коронавируса — они начались сегодня, 16 марта. За неделю каникул в школах подготовятся к внедрению системы дистанционного обучения, которая заработает по окончании каникул, с 23 марта.

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Вузы, в том числе Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого и Псковский государственный университет, начали обучение студентов в удалённом режиме с 16 марта.

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