Салехард, , 16:07 — REGNUM На Ямале все запланированные массовые мероприятия переносятся на неопределенный срок. Дни оленевода, намеченные на вторую половину марта и начало апреля, состоятся без приглашения гостей из-за пределов региона, заявил 16 марта губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Напомним, на Ямале с 16 марта вводится режим повышенной готовности в связи с коронавирусом COVID-19. В автономном округе нет заболевших, но по данным регионального управления Роспотребнадзора, из стран, неблагополучных по ситуации с коронавирусом, с начала 2020 года прибыло в ЯНАО 109 человек. Из них 63 находятся на самоизоляции под наблюдением медиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предприятиям топливно-энергетического комплекса и строительной сферы на Ямале рекомендовано продлить вахту до трёх месяцев во избежание притока потенциально больных сотрудников.